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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

40 مليار جنيه خسائر.. تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأحد 

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.971 تريليون جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 27573 نقطة.

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خسائر في البورصة مع أول تعاملات اليوم الأحد

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مؤشر البورصة المصرية يرتفع 2.7% الأسبوع الماضي

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 33483 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 11740 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 6683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9384 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة رأس المال السوقي

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