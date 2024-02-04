أمريكا مليئة بسارقي السيارات.. المعدل بشيكاغو 80 يوميا وحدها| فكيف نجحت تلك المدينة بمواجهة الظاهرة

"أمريكا مليئة بسارقي السيارات" .. أصبح هذا هو واقع الامر داخل مدن الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وصل الأمر إلى معدلات مرعبة، ففي مدينة شيكاغو وحدها، كان معدل السرقة 80 سيارة يوميا خلال 2023، ففي العامين الماضيين، ارتفعت معدلات سرقة السيارات بشكل كبير في العديد من المدن الأمريكية، مدفوعة بالاتجاه الذي يستهدف سيارات كيا وهيونداي على وجه الخصوص.

ولكن على الجانب الآخر من نهر المسيسيبي في سانت بول بولاية مينيسوتا، هناك قصة مختلفة تماما، فعلى الرغم من أن مدينة توين سيتي الأصغر حجمًا شهدت أيضًا طفرة، حيث شهدت سرقات السيارات هناك انخفاضا بشكل كبير منذ ذلك الحين، ويقول المسؤولون المحليون إن التركيز على الوقاية وتدخل الشباب هو ما أحدث فرقًا في تلك الظاهرة التي تجتاح بلاد العم سام.

مقطع فيديو ساهم في انتشار بسرقة السيارات

وبحسب تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، يقول جيف آشر، محلل الجرائم والمؤسس المشارك لشركة AH Datalytics: "نحن نتعامل مع جريمة لها سبب واضح، وهذا أمر نادر الحدوث، فقد بدأت السرقات تتضخم على مستوى البلاد في صيف 2022، وذلك بعد أن كشف مقطع فيديو على تطبيق TikTok عن ثغرة أمنية في نماذج معينة من سيارات كيا وهيونداي، جعلت من السهل سرقتها"، ويوضح آشر، أن الفيديو الأصلي كان متاحًا لبضعة أسابيع فقط، لكن ذلك كان وقتًا كافيًا لنشره.

ويقول إرنستو لوبيز، الباحث المتخصص في مجلس العدالة الجنائية (CCJ)، وهو مركز أبحاث غير حزبي: "هناك شيئان يمكن أن يغيرا الجريمة حقًا، زيادة الحافز وزيادة الفرص، فالفيديو أحدث تغييرًا كبيرًا في كليهما، وكانت هناك زيادة في الفرص لأن الدولة بأكملها الآن لديها بشكل أساسي المعرفة بكيفية سرقة مركبة ومعرفة أنواع معينة من المركبات، وكانت هناك زيادة في الدافع، وأصبحت مقاطع الفيديو تحديًا، خاصة بين المراهقين، لسرقة السيارات ومن ثم تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى أن بعض الأشخاص يقومون بالتوقيت بأنفسهم لإظهار مدى السرعة التي يمكنهم القيام بها.

تضاعف سرقة السيارات في 34 مدينة

وعلى الصعيد الفيدوالي، فقد تضاعفت سرقات السيارات بأمريكا منذ عام 2019، وفقًا لأرقام CCJ الصادرة حديثًا والتي شملت 34 مدينة، وفي العام الماضي وحده، ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 30% تقريبًا، وقد أصبح الأمر سيئًا للغاية لدرجة أن 18 مدعيًا عامًا في الولاية أرسلوا خطابًا إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة يحثون فيه على استدعاء السيارات المتضررة.

ونتيجة لتلك الظاهرة، قامت كيا وهيونداي بتسوية دعوى قضائية جماعية رفعها المالكون العام الماضي مقابل 200 مليون دولار، وتواجه دعاوى قضائية إضافية من المدن وشركات التأمين، فيما شهدت سانت بول أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في سرقات السيارات بعد انتشار فيديو TikTok، ولكن أعدادها بلغت ذروتها بعد فترة وجيزة.

انخفاض مفاجئ بمدينة سانت بول

ولكن الشيء الذي كان ملفت للنظر، هو ما حدث بمدينة سانت بول، ففي الواقع، وجد تقرير CCJ أنه في الفترة من 2022 إلى 2023، انخفضت سرقات السيارات هناك بنسبة 40٪ تقريبًا – وهو أكبر انخفاض في أي من المدن التي فحصتها، ويقول آشر إن هناك دلائل تشير إلى أن السرقات في مدن أخرى ربما بلغت ذروتها أيضًا.

وقد اطلع آشر مؤخرًا على بيانات سرقة السيارات العام الماضي في ثماني مدن: بالتيمور؛ شيكاغو؛ ديترويت؛ ممفيس، تينيسي. ميلووكي. نيو أورليانز؛ فيلادلفيا؛ وواشنطن، ويقول: "من الواضح أن ما رأيناه كان طفرة هائلة في عام 2022، وستستمر حتى عام 2023"، ولكن في نهاية عام 2023، بدأنا نرى ذلك المنحدر التصاعدي الضخم يصل إلى القمة ويبدأ في النزول في تلك المدينة حتى أصبح الجميع يبحث عن آليات الحل التى توصلوا إليها.

التركيز على الوقاية

عمدة المدينة، ملفين كارتر، يقول إنه يعتقد أن التركيز على منع السرقات في المقام الأول كان أمرًا أساسيًا، حتى لو كان من الصعب تحديد أي سبب واحد لهذا الانخفاض، ويوضح كارتر: "الحقيقة هي أنه لا توجد طريقة يمكنك من خلالها الحصول على الفضل في ذلك، ولكن كان هناك جهود متكاملة، فقد ركز قسم الشرطة على تعليم السكان الأشياء التي قد تجعلهم هدفًا. في أحد الأيام الأخيرة من الشهر الماضي، فيما قام ضابط شرطة سانت بول، كينغ هير، بدوريات في الجانب الشرقي من المدينة في نوبة خاصة تركز بالكامل على سرقة السيارات".

وتقول هير: "عندما يكون الجو باردًا، كما هو الحال الآن، يميل الناس إلى ترك سياراتهم قيد التشغيل حتى يكون الجو دافئًا عند دخولهم، ولا تعرف أبدًا من يراقبك، ومن المحتمل أن يستهدفك ذلك"، وجزء من وظيفته هو إخبار الناس بعدم القيام بذلك، والتحدث مع أصحاب السيارات لشرح مخاطر ترك السيارات دون مراقبة وتوزيع منشورات إعلامية على مديري الشقق، كما قامت إدارة الشرطة بحملة إعلانية مستهدفة في المناطق التي أظهرت بياناتها ارتفاع معدلات سرقة المركبات، كما أنها زودت مالكي سيارات كيا وهيونداي بمضارب عجلة القيادة، الأمر الذي يجعل توجيه المركبات أمراً مستحيلاً، وبالتالي تصبح هدفاً أقل جاذبية.

هكذا تم التعامل مع الشباب لمنع تورطهم بالسرقة

فيما يقول محامي مقاطعة رامزي، جون تشوي، إن مسؤولي المقاطعة والمدينة – الشرطة والقضاة والمدعين العامين وأعضاء مجلس المدينة ورئيس البلدية وآخرين – بدأوا في الاجتماع بانتظام لمعالجة سرقات السيارات في عام 2021، عندما كانت المعدلات ترتفع بالفعل في سانت بول ولكن قبل وقت طويل من طفرة تيك توك، وأصبح من الواضح أنهم بحاجة إلى التركيز على ظاهرة تورط الشباب بتلك الظاهرة، ويقول أكسل هنري، رئيس شرطة سانت بول، إن العديد من الأشخاص الذين يسرقون السيارات هم من المراهقين الذين يقومون بذلك من أجل المتعة، والعديد منهم يفعلون ذلك مرارًا وتكرارًا.

ويوضح هنري: "إن نسبة صغيرة جدًا من مجتمعنا هي التي تسرق غالبية هذه السيارات، وهذا يتطلب نهجًا أكثر دقة في عمل الشرطة، لذلك فنحن نجري محادثة معهم ونقول لهم: هل تفهمون أن هذا الفعل الذي اعتقدتم أنه كان منخفض المستوى للغاية وغير ضار إلى حد ما هو جناية وتسبب في اضطراب هائل للناس في المجتمع؟، وما نقوله هو: لقد كنت في السيارة، ماذا يحدث معك؟ لماذا هذا المرح؟"، كذلك ركزت سانت بول أيضًا على منح الشباب المزيد من المنافذ الإيجابية، حيث قدمت أشياء مثل الرياضات المجانية للشباب وبرامج ما بعد المدرسة، بالإضافة إلى رحلات أوبر المجانية إلى المدرسة ومواعيد الصحة العقلية.