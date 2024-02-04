الشباب السعودي يتعاقد مع مدرب برتغالي

أتمت إدارة نادي الشباب، مساء الأحد، رسميا التعاقد مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وتمت مراسم التوقيع في مقر معسكر الشباب بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد المنجم والمدير الرياضي دومينيك تيتي.

وشهدت مسيرة فيتور بيريرا العديد من المحطات السابقة، حيث أشرف على تدريب 11 ناديا في مختلف الدوريات العالمية.

وتتمثل أبرز محطات بيريرا، في تدريب بورتو البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وفنربخشة التركي وشنجهاي الصيني وكورينثيانز وفلامنجو البرازيليين.

كما سبق وأن قاد بيريرا أهلي جدة خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 حتى مايو 2014، وظهر الفريق تحت قيادته بشكل جيد.

وقاد بيريرا "الراقي" خلال 37 مباراة بكافة المسابقات، محققا الفوز في 19 مباراة وتعادل 10 مرات وخسر في 8 مناسبات.

وكان بيريرا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لكنه خسر المباراة النهائية أمام الشباب بثلاثية دون رد.