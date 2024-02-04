أيمن يونس: اتحاد الكرة يتحمل مسئولية خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن اتحاد الكرة يتحمل مسئولية خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة الزمالك: "اتحاد الكرة أخطأ في المفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا، ومنحه راتبا وشرطا جزائيا كبيرا للغاية، والمدير الفني الأجنبي هو الأنسب لخلافة البرتغالي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "وكيل فيتوريا نجح في التفاوض مع اتحاد الكرة بالاتفاق على راتب وشرط جزائي ضخم، وليس هذا ذنب المدرب، بل المسئول عن المفاوضات معه، فهو من أخطأ".