فيتوريا ولا مين| الشباب السعودي يتفق مع مدربه الجديد

اتفق مسئولو نادي الشباب السعودي مع البرتغالي فيتور بيريرا على قيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، عوضًا عن الكرواتي إيجور بيسكان.

ووفقًا لمصادر خاصة لصحيفة «الرياضية» السعودية، أن العقد الذي اتفق عليه الطرفان يمتد لمدة ستة أشهر، وينتظر أن تحسم الأمور بالتوقيع النهائي قريبًا.

ويعرف المدرب البرتغالي الأجواء السعودية، إذ أشرف على تدريب أهلي جدة موسم 2014، وحصل معه على المركز الثالث، وخسر نهائي كأس الملك أمام الشباب 0ـ3 على ملعب “الجوهرة” حينها.

وتُعدّ محطة فلامنجو البرازيلي الأخيرة للمدرب البرتغالي، قبل أن تتم إقالته أبريل الماضي 2023، بسبب سوء النتائج وفق بيان النادي البرازيلي.

وكانت صحيفة "الرياضية"، أشارت، مساء أمس الجمعة، إلى أن إدارة الشباب توصلت إلى اتفاق مع بيريرا؛ لتدريب "الليوث"، بعقد حتى نهاية الموسم الجاري، لكن الصحيفة ذاتها، ذكرت، اليوم السبت، أن الشباب دخل في مفاوضات جادة مع فيتوريا لتدريب الفريق، بعد الأنباء التي ترددت حول فسخ تعاقده مع المنتخب المصري، على خلفية الإقصاء من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسب الصحيفة، فإن فيتوريا- الذي سبق له تدريب النصر السعودي- يشترط توقيع عقد لمدة عامين، بينما يعرض الشباب عقدا لعام ونصف العام.

ومن المتوقع أن ينهي فيتوريا ارتباطه بالفراعنة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيحسم بعدها موقفه من قيادة الشباب.

وفي حال رفض فيتوريا عرض الشباب؛ فإن النادي سيضفي الصِّبغة الرسمية على اتفاقه مع بيريرا.

وأقال الشباب المدرب الكرواتي بيسكان على خلفية تراجع النتائج للفريق في دوري روشن، واقترابه من مراكز الهبوط.

يُذكر أن بيسكان خاض مع الشباب 11 مباراة خلال الفترة الماضية، حقق الفوز في 3 مباريات فقط، وتعادل في ثلاث أيضًا، وتلقى 5 هزائم.

وطبقًا للمصادر نفسها في حال تمَّ التوقيع الرسمي سيصل المدرب البرتغالي خلال الأسبوع الجاري، قبل استئناف مباريات روشن في 15 فبراير المقبل، الذي يواجه فيه الفريق العاصمي نظيره ضمك.