عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا ولا مين| الشباب السعودي يتفق مع مدربه الجديد

صدى البلد

اتفق مسئولو نادي الشباب السعودي مع البرتغالي فيتور بيريرا على قيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، عوضًا عن الكرواتي إيجور بيسكان.

ووفقًا لمصادر خاصة لصحيفة «الرياضية» السعودية، أن العقد الذي اتفق عليه الطرفان يمتد لمدة ستة أشهر، وينتظر أن تحسم الأمور بالتوقيع النهائي قريبًا.

ويعرف المدرب البرتغالي الأجواء السعودية، إذ أشرف على تدريب أهلي جدة موسم 2014، وحصل معه على المركز الثالث، وخسر نهائي كأس الملك أمام الشباب 0ـ3 على ملعب “الجوهرة” حينها.

وتُعدّ محطة فلامنجو البرازيلي الأخيرة للمدرب البرتغالي، قبل أن تتم إقالته أبريل الماضي 2023، بسبب سوء النتائج وفق بيان النادي البرازيلي.

وكانت صحيفة "الرياضية"، أشارت، مساء أمس الجمعة، إلى أن إدارة الشباب توصلت إلى اتفاق مع بيريرا؛ لتدريب "الليوث"، بعقد حتى نهاية الموسم الجاري، لكن الصحيفة ذاتها، ذكرت، اليوم السبت، أن الشباب دخل في مفاوضات جادة مع فيتوريا لتدريب الفريق، بعد الأنباء التي ترددت حول فسخ تعاقده مع المنتخب المصري، على خلفية الإقصاء من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسب الصحيفة، فإن فيتوريا- الذي سبق له تدريب النصر السعودي- يشترط توقيع عقد لمدة عامين، بينما يعرض الشباب عقدا لعام ونصف العام.

ومن المتوقع أن ينهي فيتوريا ارتباطه بالفراعنة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيحسم بعدها موقفه من قيادة الشباب.

وفي حال رفض فيتوريا عرض الشباب؛ فإن النادي سيضفي الصِّبغة الرسمية على اتفاقه مع بيريرا.

وأقال الشباب المدرب الكرواتي بيسكان على خلفية تراجع النتائج للفريق في دوري روشن، واقترابه من مراكز الهبوط.

يُذكر أن بيسكان خاض مع الشباب 11 مباراة خلال الفترة الماضية، حقق الفوز في 3 مباريات فقط، وتعادل في ثلاث أيضًا، وتلقى 5 هزائم.

وطبقًا للمصادر نفسها في حال تمَّ التوقيع الرسمي سيصل المدرب البرتغالي خلال الأسبوع الجاري، قبل استئناف مباريات روشن في 15 فبراير المقبل، الذي يواجه فيه الفريق العاصمي نظيره ضمك.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

موضوعات متعلقة

رجال طائرة الأهلي يفوز على القناة في الدوري

منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية يتوج بكأس إفريقيا ويتأهل بارالمبياد باريس 2024

4 لاعبين| صدمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة الريال بـ«ديربي الليجا»

قطر تتأهل لنصف نهائي كأس آسيا وتضرب موعدا مع إيران

4 مواسم| التفاصيل الكاملة لتعاقد الزمالك مع نجم الأهلي السابق

الاتحاد الدولي للسباحة يهنئ مصر على إنجاز برونزية مها عامر

«أهلي 2008» يفوز على أسوان بثلاثية في بطولة الجمهورية

فريق ناشئات يد الأهلي يهزم الزمالك في دوري الجمهورية

ترشيحاتنا

ننشر القوائم النهائية للمرشحين على عضوية مجالس الشُّعب بانتخابات نقابة المهندسين

أشتية: الحكومة الفلسطينية تتواصل مع "حماس" من خلال مصر وقطر وليس بشكل مباشر

جريمة على ضفاف النيل.. جثة مكبلة اليدين مضروبة بالخرطوش في الجيزة

مؤسسة أبو العينين تشارك التحالف الوطني في قوافل ستر وعافية

مستعرضا آراء المواطنين حول الأسعار.. أحمد موسى: مهم أوي نوصل صوت الناس

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

فيديو

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ