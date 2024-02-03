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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال طائرة الأهلي يفوز على القناة في الدوري

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عروضه القوية في بطولة الدوري، بعدما تغلب على فريق القناة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب اللاعبين، ليحسمها الفريق لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

فاز «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن ينهي الفريق الشوط الثالث والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-21.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» فريق سموحة في بطولة الدوري يوم الثلاثاء المقبل بالإسكندرية.

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