قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أفضل التطبيقات المجانية لزيادة سرعة الإنترنت

لمياء الياسين

تعاني معظم البلدان العربية من مشاكل بطء الإنترنت وضعف أدائه ويتسبب ذلك في إزعاج كبير خاصة إذا كنت تدرس أو تعمل بالاعتماد عليه، ولحسن الحظ توجد الكثير من الحلول  وأفضلها هو استخدام برامج تسريع الإنترنت والتي تعمل على الوصول لأقصى سرعة إنترنت متاحة لك.

تعمل هذه التطبيقات بطرق ذكية جدًا من أجل اكتشاف المشاكل التي تؤثر على سرعة الإنترنت ومن ثم حل هذه المشاكل مما يؤدي إلى زيادة سرعة الإنترنت بسهولة ، وإليك فيما يلي أفضل تلك التطبيقات المجانية والفعالة لحل مشكلة بطء الإنترنت على هاتفك.

1- برنامج Fing لتقوية شبكة الواي فاي
 

يعمل برنامجFing على اكتشاف المتطفلين الذي يستخدمون الشبكة الخاصة بك من دون إذنك، كما يعمل على تحليل شبكة الواي فاي الخاصة بك ومعرفة أسباب بطء الإنترنت على هاتفك 

2- برنامج Net Optimizer لتسريع الإنترنت في الأندرويد
 

يعد تطبيق Net Optimizer من أفضل البرامج في هذه الفئة حيث يتميز البرنامج بفعاليته في تسريع الواي فاي أو اتصال البيانات بكل سهولة وذلك بفضل الواجهة البسيطة التي يأتي بها البرنامج حيث يمكنك تشغيله بنقرة زر واحدة فقط.

ويعمل تطبيق Net Optimizer على تحليل شبكات DNS من أجل اختيار الأسرع من بينها كما أنه يسمح لك بتحديدها يدويًا إذا أردت ذلك، كما يساعدك البرنامج على زيادة سرعة التصفح ومشاهدة الفيديوهات وكذلك تقليل البينج ووقت التأخير في الألعاب أون لاين.

3- برنامج Speedify
 

يتمتع برنامج Speedify بعدد كبير من المميزات تجعله مفيدً لجميع المستخدمين فسواء كنت ترغب في تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديو والبث المباشر أو حتى تنزيل الملفات من الإنترنت فسوف يساعدك برنامج Speedify على زيادة سرعة الإنترنت بشكل كبير وإنجاز المهام المطلوبة منك في وقت أقل.

4- برنامج Connection Stabilizer Booster
 

يتمتع هذا التطبيق بأكثر من 10 مليون عملية تنزيل وتقييم 4.4/5 حيث يأتي هذا التطبيق المميز في متجر بلاي لهواتف الأندرويد ويعمل هذا التطبيق على حل مشكلة عدم استقرار الشبكة الذي يؤدي إلى ضعف سرعة الإنترنت، 

ويعمل هذا التطبيق على اكتشاف المشاكل التي تؤدي إلى بطء سرعة الإنترنت لديك بما في ذلك اتصال عدد كبير من المستخدمين في نفس الوقت، كما أنه يحتوي على أداة من أجل قياس سرعة الإنترنت 

المزيد

