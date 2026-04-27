زميل ينهي حياة ابن بلدته في الغربة بسبب شماعة.. ما القصة؟
المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو
%15.. موعد التطبيق لزيادة الإيجار القديم
المالية للمستثمرين الدوليين: اقتصادنا متماسك ونتعامل بحكمة مع التحديات الاقتصادية
تكاثر السحب على مناطق متفرقة وأمطار متوسطة بعد ساعات| الطقس
دفاع المجنى عليه فى واقعة ارتداء الملابس النسائية: المتهمون قتلوه معنويا
ادعو لـ هاني شاكر.. شائعة جديدة عن أمير الغناء العربي
القومي للبحوث الفلكية: لا مخاوف إطلاقا على تأثر مصر بزلزال جزيرة كريت
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو
الرئيس اللبناني: الخيانة يرتكبها من يجر بلده إلى الحرب تحقيقا لمصالح خارجية
معايشة في تشيلسي.. ماذا قال هاني شكري عضو الزمالك في مؤتمر الرعاة؟
سقوط أجزاء من عمارة| شقيق هدير "ضحية المحلة" في أول تصريح يكشف تفاصيل مؤثرة.. وهذا مصير طفلها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات فلاجشيب .. تابلت صغير من أوبو يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين


إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء أكثر من جهاز أبرزها جهاز OPPO Pad Mini هو جهاز لوحي صغير الحجم ولكنه قوي، مصمم للترفيه والإنتاجية على حد سواء، ويتميز بشاشة AMOLED عالية معدل التحديث وأداء فائق. 

التصميم والعرض

يتوفر الآن بسعر يبدأ من 699 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله خيارًا مميزًا ضمن فئة الأجهزة اللوحية الصغيرة، ويمكن شراؤه عالميًا عبر موقع Giztop.


يتميز جهاز OPPO Pad Mini بتصميم أنيق وصغير الحجم، وشاشة AMOLED مقاس 8.8 بوصة بدقة 2.5K. يوفر الجهاز دقة عرض فائقة تبلغ 2520×1680 بكسل، مما يجعل المحتوى يبدو غنيًا بالتفاصيل ونابضًا بالحياة. يضمن معدل التحديث التكيفي 144 هرتز سلاسة التمرير وانسيابية الصورة، وهو أمر مفيد للغاية للألعاب والاستخدام اليومي. مع سطوع يصل إلى 1600 شمعة/م² وحواف فائقة النحافة، توفر الشاشة تجربة مشاهدة غامرة ومريحة حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

الأداء والبرمجيات

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس ثماني النواة، مقترنًا بمعالج رسوميات أدرينو 829. يوفر أداءً سريعًا ومستقرًا لتعدد المهام والألعاب والتطبيقات الثقيلة. يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1، مما يضمن سرعة الوصول إلى البيانات وسلاسة التشغيل. يعمل بنظام ColorOS 16، المبني على نظام Android 16، والذي يوفر واجهة مستخدم أنيقة وعصرية وسهلة الاستخدام.
يحتوي جهاز OPPO Pad Mini على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية، مما يجعله مناسبًا لمكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت. أما الكاميرا الخلفية، فهي بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط الصور الأساسية ومسح المستندات ضوئيًا. يوفر نظام مكبرات الصوت المزدوجة صوتًا ستيريو متوازنًا، مما يُحسّن تجربة مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع إلى الموسيقى.

البطارية والاتصال


يأتي الجهاز اللوحي مزودًا ببطارية سعة 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 67 واط. يتيح ذلك شحنًا سريعًا واستخدامًا طويلًا طوال اليوم. أما بالنسبة للاتصال، فهو يدعم تقنية Wi-Fi 7 مع 2×2 MIMO لسرعات إنترنت أعلى، وتقنية Bluetooth 5.4 لاتصالات لاسلكية مستقرة.

يوفر جهاز OPPO Pad Mini مزيجًا قويًا من الأداء وجودة الشاشة والشحن السريع في شكل صغير، مما يجعله خيارًا قويًا لكل من الترفيه والإنتاجية.

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

تامر حسني

تامر حسني يناشد وزارة الصحة ومجدي يعقوب لتوضيح كيفية التغذية السليمة:محدش بقى عارف يأكل إيه

نجل إبراهيم سعفان

أجواء حزينة.. تشييع جثمان ابن الفنان إبراهيم سعفان من مسجد الصديق| صور

سميرة سعيد و نجلها

أطيب وأصدق روح.. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد نجلها

بالصور

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

