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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القيعي: تعيين ميكالى في المنتخب ضرورة مؤقتة والمدرب الوطني الأفضل

ميكالي
ميكالي

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم أن الأهلي لم يستفد من مد فترة القيد، خاصة أن النادي كان يتعامل مع الملف بدون الأخذ في الاعتبار مسألة التمديد.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : إن المنتخب الوطني لم يقدم المنتظر منه في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وأن خروجه كان منطقيا.

وأضاف : الإعداد لم يكن مناسبا وكلام روي فيتوريا يوحي بأن البطولة بمثابة إعداد للتأهل إلى كأس العالم، ورغم اختلافي مع كارلوس كيروش إلا أنه كان صاحب وجهة نظر وقدم وجوه جديدة وخسر البطولة بركلات الترجيح وفقد فرصة التأهل إلى كأس العالم بنفس السيناريو.

وأكمل: عدد من المنتخبات الأفريقية أظهرت روح قتالية عالية تفوق قدراتها مما منحها التفوق، وانا مع تعيين مدير فني وطني لأنه الأفضل والانسب.

وأشار إلى أن المنطق والانسب في الوقت الراهن يفرض تعيين ميكالي بشكل مؤقت ومن الأسماء المطروحة ويتم استبعادها حسام حسن وابراهيم حسن ويمكن منحهم الفرصة.

وأضاف: لابد للمدير الفني الوطني أن يكون صاحب شخصية ويكون لديه طلبات ويتخذ قرارات جريئة، وهناك مدربين واعدين وعليهم أن يتخلصوا من سلبياتهم وهناك كوادر مميزة مثل علي ماهر ومحمد شوقي وغيرهم.

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