أول مرة نشوفها.. إعلامي: شروط عقد إعارة زياد كمال للزمالك «غريبة»

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عقد إعارة زياد كمال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أغرب عقود الإعارات في كرة القدم.

وأوضح هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عقد الإعارة وما يحمله من بنود أول مرة نشوفها، وأكبر المستفيدين هو نادي إنبي، خاصةً أن العقد لن يكون فيه أحقية شراء ويمكن للنادي بيعه في أي وقت كيفما يشاء، بالإضافة إلى حصوله على 30 مليون جنيه لمدة سنتين ونصف إعارة".

وأضاف أمير هشام: "إنبي هو صاحب اليد العليا في عقد زياد كمال، ورحيله سيكون عن طريقه فقط، وبالتالي كانت هناك حالة من الاندهاش حول تلك بنود العقد".