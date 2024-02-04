عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

هنادي مهنا
هنادي مهنا

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها، بصور جديدة لها، عبر خاصية “ستوري” حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة. 

txt

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

txt

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

وتألقت هنادي مهنا، مرتدية بلوفر أنيق وبسيط باللون الأسود؛ يكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية لعتمدت هنادي مهنا، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البينك اللامع للشفاه.

كما اختارت هنادي مهنا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز مع وضع قبعة لإكمال “اللوك”.

وإليكم صور هنادي مهنا

هنادي هنادي مهنا صور هنادى مهنا إطلالات هنادي مهنا اخبار هنادى مهنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

فستان جريء .. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص |شاهد

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة كاجوال ناعمة.. درة تستعرض جمالها

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

فستان جريء ومكياج صاخب.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

تسريحة غير معتادة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا| صور

فستان جلد.. رضوى الشربيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

يوسف الحسيني بعد انهيار دولار السوق السوداء: «أنا فعلا شاطر في الاقتصاد»

باحث سياسي: "بلينكن" يبحث خلال جولته بالمنطقة تشكيل قوة عربية وغربية

خبير أمن معلومات يكشف مستقبل الهواتف بعد طرح أبل لـ نظارة «فيجن برو»

4 شهور.. نائب رئيس المخابرات الفلسطينية السابق يكشف تفاصيل هدنة قريبة بـ«غزة»

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أفضل هواتف 2024: منافسة شرسة لـ iPhone 15 بسعر أقل بكتير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

توب لامع.. نور الزاهد تثير الجدل بملابسها| شاهد

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

فيديو

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ