رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها، بصور جديدة لها، عبر خاصية “ستوري” حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وتألقت هنادي مهنا، مرتدية بلوفر أنيق وبسيط باللون الأسود؛ يكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية لعتمدت هنادي مهنا، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البينك اللامع للشفاه.

كما اختارت هنادي مهنا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز مع وضع قبعة لإكمال “اللوك”.

وإليكم صور هنادي مهنا