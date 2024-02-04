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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جريء .. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص |شاهد

ميريام فارس
ميريام فارس

نشرت المطربة ميريام فارس، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وأطلت ميريام فارس، مرتديه فستان طويل باللون البينك، وتميز الفستان بتصميم جريء ومكشوف ليبرز عن جمال أنوثتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميريام فارس، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت ميريام فارس، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها. 

وإليكم فيديو ميريام فارس

https://www.instagram.com/reel/C27dWvjtPa0/?igsh=NjczejExZWF5ZXVq

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