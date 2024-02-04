فستان جريء .. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص |شاهد

نشرت المطربة ميريام فارس، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت ميريام فارس، مرتديه فستان طويل باللون البينك، وتميز الفستان بتصميم جريء ومكشوف ليبرز عن جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميريام فارس، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ميريام فارس، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها.

وإليكم فيديو ميريام فارس

https://www.instagram.com/reel/C27dWvjtPa0/?igsh=NjczejExZWF5ZXVq