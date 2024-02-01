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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جريء.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها

ميرهان حسين
ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وأطلت ميرهان حسين، مرتديه فستان طويل وجذاب باللون الازرق، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ميرهان حسين، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ميرهان حسين 

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