خلال زيارته لمرسى حميرة.. محافظ البحر الأحمر يوجه بحلول عاجلة لتحسين خدمات الكهرباء والمرافق

​في زيارة ميدانية حملت طابع "الاستماع والحل"، التقى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أهالي قرية مرسى حميرة التابعة للشلاتين، للوقوف على واقع الخدمات المقدمة لهم، الزيارة التي شهدت طرحاً صريحاً لمشكلات الكهرباء والصحة والغاز، انتهت بتكليفات مباشرة للأجهزة التنفيذية بوضع حلول فورية وجذرية .

ورفع الأهالي جملة من المطالب تمثلت في إضافة قطعة أرض للمسجد الحالي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين، وإنشاء مكتب بريد يُقرّب الخدمات من المواطنين، وتوفير مستودع لأنابيب البوتاجاز لإنهاء معاناة الأهالي في الحصول على الغاز، وتعيين طبيب بالوحدة الصحية، وتمديد ساعات تشغيل الكهرباء لتلبية احتياجاتهم اليومية.

ووجّه الدكتور البرقي بسرعة دراسة مطالب أهالي القرية والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن كل طلب وصل إليه سيجد طريقه إلى الدراسة الجادة والاستجابة الفعلية.

حضر اللقاء نائب المحافظ، ورئيس مدينة الشلاتين، ومدير مكتب المحافظ، ومدير الصحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.