بطن مكشوف وقصير.. كارول سماحة تثير الجدل بفستانها | شاهد

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ومختلفة.

وأطلت كارول سماحة، مرتدية فستانا قصيرا باللون الموف، وتميز الفستان بتصميم مكشوف من البطن ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارول سماحة، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور كارول سماحة..