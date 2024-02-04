بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت ياسمين عبد العزيز، مرتديه بنطال أنيق باللون الأسود، ونسقت معه توب باللون الاحمر، وجاكيت أنيق باللون الأحمر أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين عبد العزيز، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز