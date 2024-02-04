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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يستقبل الوفد الإندونيسي المشارك فى دورة تنمية مهارات اللغة العربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الوفد الإندونيسي المشارك فى دورة تنمية مهارات اللغة العربية بمركز اللغات الأجنبية بالجامعة.


جاء ذلك بحضور الدكتور فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور طه محمد  المنسق العام للبرنامج التدريبي ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .


وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون بين سفارة إندونيسيا بالقاهرة وبين الجامعات المصرية والإندونيسية ، ويقدم مركز اللغات الأجنبية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة دورات تدريبية لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها باستخدام أحدث الأساليب التدريسية.


وأكد  الجيزاوى أن جامعة بنها حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لجميع منتسيبها على كافة المستويات.

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