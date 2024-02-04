رئيس جامعة بنها يصدر قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عددا من القرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بالجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور أشرف يحيى حسن، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ببنها، وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتعيين الدكتور خالد سلام مصيلحي، الأستاذ بقسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب البشري، رئيسا لمجلس قسم الأمراض النفسية والعصبية بالكلية.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة أسماء عبد العزيز عبد المجيد، الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية، رئيسا لمجلس العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية بالكلية، وتعيين الدكتورة شيرين محمد صبحي، الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب البشري، رئيسا لمجلس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بالكلية.