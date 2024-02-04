ملتقى إبداع.. تماثيل وتحف فنية بأيدى طلاب جامعة بنها|شاهد

إبداعات جمالية ولمسات فنية هى عناوين لملتقى إبداع الخامس لملتقي إبداع الخامس لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية والتى نظمته كلية التربية النوعية بجامعة بنها بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات.

350 طالبا يشاركون فى الملتقى

الملتقى شارك فيه 350 طالبا وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية ، وأقيم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، والدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية بجامعة بنها لشئون التعليم والطلاب.

أعمال فنية ولمسات إبداعية للطلاب

وضمت فعاليات الملتقى أعمالا فنية متنوعة تعبر عن مختلف الفنون ومجالات التسابق فى التربية الفنية ، والاقتصاد المنزلى ، وتكنولوجيا التعليم ، والتربية الموسيقية جميعها من صنع وبأيدى طلاب كلية التربية النوعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تنمية مهارات الطلاب وتبنى ما يقدمونه من ابداع وتزكية روح المنافسة الشريفة بينهم والدخول فى ريادة الأعمال وتبنى ثقافة العمل الحر، مشيرا الى أن هذه الملتقيات تعمل علي فتح المسارات الإبداعية ، و النهوض بالمستوى الفكري والثقافي لدي الطلاب ، وخلق أجيال جديدة قادرة على خدمة مجتمعها ووطنها .

رئيس جامعة بنها يشيد بالأعمال الطلابية

وأشاد "الجيزاوي " بالطلاب المشاركين في فعاليات الملتقي وبإبداعاتهم الفنية ، والتى تعكس وتبرز ما يتمتعون به من مواهب متعددة ، مؤكدا علي حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كافة الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات ، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقي إبداع الخامس.

رئيس جامعة بنها يشيد بالأعمال الطلابية

وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة بنها تشهد طفرة كبيرة فى الأنشطة الطلابية التى تساعد الطلاب على تحقيق ذاتهم فى مختلف المجالات، بما يساهم فى إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة قادرة على التعامل مع المجتمع وسوق العمل، مشيرا إلى التزام جامعة بنها بتقديم بيئية تعليمية محفزة للإبداع والابتكار لطلابها، كما أننا نعتز بتبادل الخبرات والأفكار مع الجامعات المشاركة فى فعاليات الملتقى.

وأضاف الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، إن ملتقى الجامعات المصرية يهدف إلى تنمية الإبداع والتواصل بين الطلاب على مستوى الجامعات المصرية، حيث شارك فيه 350 طالبا من 10 جامعات مصرية قدموا العديد من الأعمال الإبداعية على مدار 5 أيام متواصلة، مُشيدا بالدعم الذي قدمته إدارة الجامعة لنجاح الملتقى.

وأوضحت الدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن مثل هذه الملتقيات تمنح الطالب فرصة فتح باب للعلاقات الاجتماعية مع الآخرين والتعرف على أنماط حياتهم اليومية بما يضمن الاستفادة من تجاربهم الشخصية والتدريب على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤوليات، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على احترام الآخر والتعاون معه، وترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي.

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