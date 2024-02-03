إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الزراعي السريع بسبب سقوط حمولة قمح

عادت الحركة المرورية لطبيعتها بطريق مصر اسكندرية الزراعي أمام منطقة كوبري الفرانونى بشبرا الخيمة، عقب توقفه بسبب سقوط حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح، ودفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعداتها وتم تجنيب الحمولة ورفع آثار الحادث وسير الطريق امام المواطنين.



تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بسقوط حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح بمنطقة كوبرى الفرنوانى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتعطل الحركة المرورية.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور بالقليوبية لمكان الواقعة، وتبين تفريغ كمية كبيرة من القمح كانت محملة به سيارة نقل ثقيل، بمنطقة كوبرى الفرنوانى بدائرة قسم أول شرطة شبرا الخيمة، وجرى الدفع بمعدات حى غرب شبرا الخيمة ورفع الحمولة مرة أخرى للسيارة.



كما قام رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية على تسيير الحركة المرورية على الطريق ومنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.