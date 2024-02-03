افتتاح فعاليات دورة برنامج «القيادة والتأثير» لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم السبت فعاليات دورة (القيادة والتأثير) والذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة والتي تمتد حتى يوم الإثنين ٥ فبراير الجارى.



ويشارك في التدريب كل من: الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها السابق بمحاضرة عن الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد ، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الأسبق بمحاضرة عن فن القيادة الجامعية ، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق بمحاضرة عن مهارات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، والدكتور محمد والي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور بمحاضرة عن مهارات التحفيز والتفويض ، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق بمحاضرة عن الجوانب القانونية والإدارية بالجامعات.



وقال " الجيزاوى أن برنامج القيادة والتأثير الذي ينظمه مركز تنمية القدرات يعد نموذجا مثاليا للاستثمار فى الموارد البشرية بالجامعة ، حيث يعمل على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة من رؤساء ونواب الجامعة وعمداء ووكلاء كليات.



من جانبه، أضاف الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات أن الدورة التدريبية يشارك فيها نحو ٣٠ متدرب ويستمر التدريب على مدار 3 أيام وتهدف الى اكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بمهارات القيادة والإدارة الجامعية.

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