الجيزاوى:تأمين صحى وإقامة مجانية بالمدن الجامعية لدعم الطلاب الفلسطينيين الوافدين بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب الفلسطينيين الوافدين الدارسين بالمجان من خلال الإدارة الطبية بالجامعة والكليات.



كما وافق المجلس أيضا على توفير الإقامة المجانية بالمدن الجامعية للراغبين من الطلاب الفلسطينيين ، بالإضافة الى تسهيل كافة الإجراءات والأمور الخاصة بهم.



وأكد " الجيزاوى" أن الجامعة حريصة على دعم أبنائها من الطلاب الفلسطينيين وتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة لهم نظرا للظروف التى تمر بها دولة فلسطين واندلاع الأزمة فى قطاع غزة.



وجدد رئيس الجامعة تضامن أسرة جامعة بنها وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ، حيث قامت الجامعة بتنظيم وقفة تضامنية وحملات للتبرع بالدم بعدد من الكليات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.