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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

11 فبراير .. انطلاق هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم بجامعة بنها

هاكاثون جامعة بنها
هاكاثون جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئس جامعة بنها أن الجامعة قد انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق فعاليات في "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" والذى تنظمه فى جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى  خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري وذلك بمشاركة30 فريقا يمثلون 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية فى المشاركة بالمرحلة النهائية من الهاكاثون.


وأشار " الجيزاوي " إلى أن مسارات هاكاثون تمكين ذوي الهمم تتكامل بغرض المساهمة في استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم وكذلك التوظيف، مشيرًا إلى أن جميع المسارات الهاكاثون تتكامل للوصول للهدف وهو "تمكين ذوي الهمم" وإزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوى الهمم والمجتمع من خلال إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة تشمل: الصحة، التعليم، التوظيف، الرياضة، الترفيه، الإتاحة.


من جانبه أضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب أن باب التقدم للمشاركة في المسابقة قد تم افتتاحه يوم 14 أكتوبر من العام الماضي، واستمر التسجيل متاحًا حتى يوم 31 ديسمبر من العام الجاري حينما أعلنت جامعة بنها عن مشاركة 195 فريق يمثلون 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وبعد التصفيات الأولية نجح 30 فريق يمثلون 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية في المشاركة بالمرحلة النهائية من الهاكاثون حيث من المتوقع مشاركاتهم بأفكارهم ومشاريعهم في 3 مسارات تمثلهم المسابقة.


وأوضح "سمير" أن جامعة بنها قد سبق وأقامت "هاكاثون الحكومة الذكية، وهاكاثون المدن الذكية" وقد نظمتهم جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيس، وقد حرصت جامعة بنها على الاستمرار في قيامها بدورها في تشجيع الطلاب على الابتكار والبحث والتطوير لذا أقامت هذا العام فعاليات "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم".


وتابع الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات أن الجامعة حريصة على إقامة "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الهاكاثون ومساعدة الطلاب من الفرق المختلفة في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم.

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