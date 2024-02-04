قطع المياه عن منطقة باسوس بالقناطر الخيرية 5 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انقطاع مياه الشرب عن منطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، الموافق 4 / 2 / 2024، لمدة 5 ساعات، تبدأ من الساعه 7 مساءاً إلى الساعة 1 صباحاً.



وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أن انقطاع المياه نظراً لأعمال التكريك من قبل الرى بمأخذ المحطة الرئيسية، كما نبهت على المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه فى تلك الفترة.



وتابعت الشركة أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال التكريم والتأكد من جودة وصلاحية المياه للشرب، لتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.