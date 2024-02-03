غلق كوبري جمجرة بنها - المنصورة السريع 3 أيام

أعلنت محافظة القليوبية أنه سيتم غلق كوبرى قنطرة جمجرة الجديدة على طريق بنها - المنصورة السريع حتى يوم الإثنين القادم وذلك لأعمال الصيانة.

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت فى وقت سابق فتح الكوبرى بعد ترميمه وتدعيمه، وإزالة الخرسانة من بلاط الكوبري.

وقالت المحافظة إنه بشأن كوبرى قنطرة جمجرة الجديدة، ونظرا لتهالك الكوبرى والحاجة إلى الصيانة الدورية له، وبناء على التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة مرور القليوبية، تم إزالة الخرسانة من بلاط الكوبرى.