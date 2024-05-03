بالأسماء.. تعرف على الكتب الأكثر إقبالا بجناح مركز أبو ظبى للغة العربية

معرض أبوظبي الدولي للكتاب

شهد جناح مركز أبوظبي للغة العربية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب لهذا العام إقبالاً كبيرًا من زوار المعرض، حيث حرص المركز على تقديم عروض وفعاليات متميزة تعكس جهوده الرائدة في خدمة اللغة العربية وترسيخ مكانتها.

وجاءت كتب : بيزنطة كما راها العرب ..سيرة الاسكندر.. مائة مبدع ومبدعة على راس الكتب التى عليها اقبال

تضمن الجناح معرضًا شاملاً لمنشورات المركز المتخصصة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالإضافة إلى كتب ومراجع قيّمة في مجالات اللغويات والأدب والثقافة العربية.

وأشاد زوار الجناح بالجهود المتميزة التي يبذلها مركز أبوظبي للغة العربية في الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها، مثمنين المستوى الراقي للفعاليات والأنشطة التي نظمها المركز خلال أيام المعرض.

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

وتاتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة .