التعليم في أسبوع| إجراءات عاجلة لتأمين امتحانات الإعدادية .. وبشرى سارة بشأن مسابقة 30 ألف معلم

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٢٧ إبريل - الخميس ٢ مايو ٢٠٢٤) ويتضمن ما يلي:

افتتاح معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، برفقة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بافتتاح وتفقد معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا التعليمية، كما تفقدا موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.



وشارك في المعرض عدد ٣٢ مدرسة بالأقسام (زراعي وفندقي وصناعى)، حيث يضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة للطلاب، من مأكولات وحلويات والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة والتريكو، والتطريز والمفروشات، والسجاد، واللوحات الفنية، والمنتجات الزراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والعصائر والمخللات والخضروات، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة.



وأكد الدكتور رضا حجازي أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في المدارس الرسمية الدولية بمختلف محافظات الجمهورية باعتبارها نموذج تعليمي متميز يقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وبمصروفات مناسبة.



إجراءات عاجلة لضمان تأمين أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

في إطار زيارته لمحافظة الغربية، عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اجتماعًا، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ واستعراض الآليات المنظمة لها.



وشدد الوزير على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، وكذلك تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.



واستعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والتأكيد على انضباطها، شدد الدكتور رضا حجازي على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان الامتحانات.



كما تطرق الوزير إلى مبادرة رئيس الجمهورية "1000 مدير مدرسة"، مشيرًا إلى أنه تم تدريب الدفعة الأولى منهم على أعلى مستوى ليصبحوا مديرى المدارس، وتكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لمتابعة وتقييم أدائهم، فضلًا عن توجيه مديري المديريات والإدارات التعليمية بتذليل أي عقبات تواجههم أثناء أداء أعمالهم وتقديم الدعم اللازم لهم، مضيفًا أن اختبارات المتقدمين للدفعة الثانية تتم وفق معايير خاصة بهدف صناعة القيادات التربوية.



وأكد الوزير حرص الوزارة على التوسع في المدراس الرسمية الدولية "IPS" والارتقاء بمستوى جودتها نظرا للإقبال الكبير عليها لما تقدمه من مستوى تعليمي متميز، مشيرا إلى حرصه على متابعة سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمدرسة الرسمية الدولية بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا، مؤكدا أن هذه المدارس تعد نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة "IG" وتتبع المنهج البريطانى، مشيرا إلى أن المحافظة تضم مدرسة رسمية دولية حققت نجاحا كبيرا ونظرا للإقبال الشديد عليها سيتم افتتاح مدرسة أخرى.



وفيما يخص منظومة التعليم الفني، قال الوزير إن التعليم الفنى هو قاطرة الاقتصاد للدولة، موضحًا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية توفر لسوق العمل ما يحتاجه من المهارة والجدارة والتميز، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من الدول الأجنبية على الاستعانة بخريجي هذه المدارس، كما أن مدارس التعليم الفني تقوم بتقديم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة بأسعار منافسة تساهم في رفع قيمة المنتجات المحلية.





التعليم تنظم بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظمت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية، بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس (بنات) للمراحل التعليمية الثلاثة "الابتدائية، والإعدادية، والثانوية"، والتى أقيمت باستاد الإسكندرية الدولي.



وأكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن مشاركة الطلاب فى البطولات الرياضية تهدف إلى إعداد أبطال في مختلف الرياضات؛ لتمثيل مصر في المحافل الدولية، كما تقوم على تنمية مواهب الطلاب، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، بالإضافة إلى العناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، ورفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للطلاب.

وأوضحت أنه قد شارك فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس (بنات) للمراحل التعليمية الثلاثة، إجمالي عدد ٢٠٠٠ طالبة بعدد ١٨ محافظة وهى القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، أسوان، الإسماعيلية، الشرقية، شمال سيناء، الغربية، السويس، المنيا، كفر الشيخ، البحيرة، اسيوط، المنوفية، بورسعيد، بنى سويف.

وأضافت أن مسابقات ألعاب القوى تتكون من مسابقات العدو، مسابقات الجرى، مسابقات المشي، مسابقات الحواجز، دفع الجلة، المطرقة، الوثب الطويل، الوثب الثلاثى، الوثب العالى، سباق الموانع، رمى الرمح، الماراثون، السباقات المركبة (العشارى، القفز بالزانة).



كما أشارت إلى أن البطولة شهدت تنافسا كبيرا بين الطالبات فى جميع المراحل التعليمية، حيث فاز فى مسابقة العدو بالمرحلة الثانوية "لسباق ١٠٠م عدو" بالمركز الأول مريم حسين الصغير بمحافظة القاهرة، وفاز "بسباق ٢٠٠م عدو" بالمركز الأول فاطمة عمرو على بمحافظة الإسكندرية، وبالنسبة "لسباق ٨٠٠ م عدو"، فازت بالمركز الأول أمنية إيهاب فتحى بمحافظة الإسكندرية وحققت رقم قياسى جدید.

قرار عاجل بتسويق منتجات طلاب المدارس الفنية بصورة متميزة

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "ابدع واصنع"، والذى يتضمن مشروعات وأعمال الطلاب خلال العام الدراسى ٢٠٢٤، وذلك بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.



وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من الطلاب المشاركين في المعرض، مشيرًا إلى أن مدارس التعليم الفنى تمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد، مؤكدا أن هذه المدارس قادرة على التطوير المستمر وتقديم منتجات عالية الجودة بأيدى طلابها، كما أكد أن الوزارة تعمل دائما على تطوير منظومة التعليم الفنى وتحسين الصورة الذهنية عنها، والتى تساهم فى تشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الأساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.



ووجه الوزير بالتسويق لمنتجات الطلاب بصورة متميزة وأن يكون الهدف من هذه المعارض هو تقديم منتجات بأيدي الطلاب يكون شعارها (صنع فى مدارس مصر).



بشرى سارة من التعليم بشأن مسابقة 30 ألف معلم

في إطار حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المتعلقة بمسابقة "30 ألف معلم- الدفعة الأولى"، أكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء إعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قاموا بتقديم التظلمات إلى المديريات التعليمية.

وتنوه وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة قيام المعلمين والمعلمات الذي تقدموا بالتظلمات بالتسجيل من خلال الموقع التالي: http://miltraining.mod.gov.eg

وذلك في التوقيتات التالية:

- تسجيل البيانات الأساسية في المدة (1 – 5 / 5 / 2024).

- تسجيل البيانات الاجتماعية في المدة (4 – 8 / 5 / 2024).

وتيسيرًا من الوزارة على المعلمين المستهدفين سيتم إرسال تعليمات إعادة اجتياز التدريبات من خلال المديريات التعليمية بالمحافظات.





قرار عاجل بمراجعة وتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنفيذا لتوجيهات الرئيس

فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات، استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبحث تطوير المنظومة التعليمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مراجعة وتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، المطبقة بداية من الصف الرابع الابتدائى فى ضوء إعداد الطلاب للمستقبل والتوجيهات الرئاسية، وليتم تطعيمها بالبرمجة وعلوم البيانات.

كما تم الاتفاق على تطوير ورفع كفاءة معامل الحاسب الآلى فى 3 آلاف مدرسة كمرحلة أولى، على أن يتم التنسيق لاستكمال رفع كفاءة معامل الحاسب الآلى فى المدارس على مستوى الجمهورية فى المراحل اللاحقة.

كذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين يترأسها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ الخطوات الإجرائية لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

وتم أيضا استعراض محاور العمل الرئيسية لدمج التكنولوجيا فى التعليم والتى تضمنت أولا بالنسبة للمناهج التعليمية بأن تكون مناهج طبقاً للصف الدراسى، وتحديد نوع وآليات المناهج، وطرق العرض والتقديم للطلاب (المنصات)، إلى جانب تدريب مدرسى الحاسب الآلى واختيار أفضل العناصر للتدريب.

كذلك تم مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فى تنفيذ مبادرتى أشبال وبراعم مصر الرقمية لإعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكى يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل، وصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب، وذلك بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك تحقيقًا للرؤية الرقمية لمصر فى مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلي.

واتفق الوزيران على إعداد أداة تقييم لمعرفة مستوى الطلاب المتقدمين لمبادرتى أشبال وبراعم مصر الرقمية بحيث يمكن تطبيقها على نطاق واسع من الطلاب من خلال إجراء اختبار مسحى للطلاب على مستوى الجمهورية مما يعطى زخم للتقديم للمبادرتين.



ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية فى إطار رؤية تنمية مصر المستدامة 2030، مشيداً بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من المجالات والمشروعات التعليمية، والتى من شأنها العمل على تطوير العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أنه فى ظل الثورة المعرفية والصناعية، والذكاء الاصطناعى، والتحول الرقمى أصبحت المعرفة متاحة للجميع، مؤكدًا على أن استخدام التكنولوجيا بأن تكون موازية للبرنامج التعليمى بدون تمكين الطالب من إنتاج المعرفة هو أمر عديم الفائدة، لذا تستهدف الوزارة دمجها ضمن البرنامج التعليمى لتساعد الطالب على الوصول للمعرفة.

وتابع وزير التربية والتعليم أن مصر سيقودها الطلاب الموهوبين والمبدعين والمتميزين فى المجالات المختلفة، لذا تهتم الوزارة بالتعليم المنتج للإبداع والابتكار، كما تهتم بالقيم الإنسانية وأنسنة التعليم وهذا ما تسعى الدولة إلى الوصول إليه من خلال التأكيد على بناء الإنسان.

وأضاف الدكتور رضا حجازى أن المناهج المطورة للمرحلة الابتدائية تضمنت دمج المناهج الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT، التى ترتكز على تطوير مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ، كما تنطوى على فهم المهارات التكنولوجية التى يحتاج إليها الطلاب للنجاح فى حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أنه تم استكمال التطوير لمناهج المرحلة الإعدادية والتى تتضمن دمج التكنولوجيا فى مختلف المناهج، كما ستكون المناهج المطورة مواكبة للتحول الرقمي.

إتاحة تحميل ورفع ملفات تقييم الأداء ملفات الأنشطة على منصة أبناؤنا في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تحميل ورفع ملفات تقييم الأداء ملفات الأنشطة على منصة أبناؤنا في الخارج ( 2023-2024)، وذلك في إطار التجهيزات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أبناؤنا في الخارج، لصفوف مرحلة رياض الأطفال (الصف الأول والصف الثاني)، والمرحلة الابتدائية (الصف الأول والثاني والثالث)، على أن يتم تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) لملفات الأنشطة من خلال الرابط التالي:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/activity

وتؤكد الوزارة على ضرورة أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ملف الأنشطة والتي تتضمن (اسم الطالب – رقم الجلوس)، وعقب انتهاء الطالب من تأدية الأنشطة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF) وإرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج باستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة من خلال الرابط:

‏https://sabroadupload.emis.gov.eg



ومن المقرر أن يتم إتاحة تحميل وإرسال ملفات أنشطة الطلاب لمدة أسبوعين من تاريخه، بحيث يكون آخر موعد لرفع ملف الأنشطة بعد أداء الطلاب هو 17 مايو 2024.



كما أكدت الوزارة أنه سوف يتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024، بنفس الطريقة والإجراءات التي تم من خلالها تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.