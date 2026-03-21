إسرائيل وإيران.. هدوء نسبي بعد رشقات صاروخية وتصاعد الاستهداف المتبادل

أفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، دانا أبو شمسية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إطلاق صاروخ أرض جو إيراني باتجاه طائرة حربية إسرائيلية، دون أن يسفر عن أي أضرار، مشيرة إلى أن البيان الإسرائيلي جاء مقتضبًا ولم يحدد توقيت أو موقع الحادث.

وأوضحت أن وتيرة العمليات الميدانية اليوم تبدو أقل حدة مقارنة باليوم السابق، الذي شهد رشقات صاروخية متتالية استهدفت مناطق واسعة، من بينها القدس ومحيط تل أبيب، بينما سُجلت اليوم رشقة واحدة فقط في ساعات الصباح.

وأضافت أن وسائل إعلام تحدثت عن إصابة صواريخ إيرانية لمناطق حيوية داخل تل أبيب، مع تقارير عن استهداف محيط مطار بن جوريون وخزانات وقود، إلى جانب سقوط شظايا في عدة مواقع، ما يشير إلى استخدام صواريخ انشطارية.

وأكدت أن تعدد أماكن سقوط الشظايا يعكس طبيعة الصواريخ المستخدمة، ويعطي مؤشرات على تكتيكات عسكرية تستهدف توسيع نطاق التأثير، رغم تراجع عدد الضربات، ما يعكس حالة من الترقب الحذر في مسار التصعيد.

