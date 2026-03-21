الاحتلال يعلن قتله عددا من أفراد حزب الله خلال مواجهات في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عددا من أفراد حزب الله خلال مواجهات في جنوب لبنان، فيما هاجم في بيروت مقر قيادة تابعا لحزب الله.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة غارات فجر اليوم، السبت، على أهداف لحزب الله في بيروت، بعد أن أنذر سكان عدة أحياء في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بالإخلاء.

وقال جيش الاحتلال إن قواته “تضرب حالياً أهدافاً لحزب الله في بيروت”.

وحذر متحدث عسكري إسرائيلي في وقت سابق سكان الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، بضرورة إخلاء منازلهم قبل بدء الغارات الجوية.

وقتل شخص وأصيب اثنان بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في إحدى بلدات جنوب لبنان، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام: «شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة عنيفة فجراً على منزل في بلدة الغندوزية في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة شخصين بجروح تم انتشالهما من تحت الأنقاض».