قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم يتم الإبلاغ عن أي زيادة بمستويات الإشعاع خارج الموقع في نطنز
عينكم على المريض ورضائه.. رئيس الرعاية الصحية في جولة ليلية مفاجئة بعيد الفطر
الدفاع الإماراتية والبحرينية تتعاملان مع صواريخ ومسيرات إيران.. ومقتل ضابط مخابرات عراقي
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية أمريكي
إسرائيل وإيران.. هدوء نسبي بعد رشقات صاروخية وتصاعد الاستهداف المتبادل
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب
بالأرقام.. تاريخ مواجهات الأهلي والترجي قبل مباراة دوري الأبطال اليوم
الجيش الإيراني: استهدفنا بطائرات مسيرة خزانات وقود وطائرات تزويد بالوقود في مطار بن جوريون
جيش الاحتلال يعترف بتعرض إحدى مقاتلاته في إيران لهجوم بصاروخ أرض جو
لا تزال صديقًا وفيًا وشريكًا موثوقًا.. بوتين يؤكد دعم روسيا لـ إيران
وكالة مهر الإيرانية تؤكد إطلاق طهران لصاروخين على قاعدة دييجو جارسيا الأمريكية
وزير المالية: مستمرون في دعم الصادرات.. وندرس آليات إضافية لتحفيز القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عينكم على المريض ورضائه.. رئيس الرعاية الصحية في جولة ليلية مفاجئة بعيد الفطر

رئيس هيئة الرعاية الصحية
رئيس هيئة الرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ليلية مفاجئة بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة سير العمل ميدانيًا، والاطمئنان على جاهزية المنظومة الصحية لتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات إقليم القناة.

واستهل رئيس الهيئة، جولته بعقد اجتماع موسع مع قيادات فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، حيث أكد أهمية البناء على النجاحات والإنجازات التي حققها الفرع خلال الفترة الماضية، وضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، مشددًا على أن رضا المريض يمثل أولوية قصوى في منظومة العمل، قائلاً: "عينكم دائمًا على المريض ورضائه".

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المنشآت الصحية،

وخلال الاجتماع، تابع الدكتور أحمد السبكي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا ضرورة تأمين مخزون استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر، في ضوء التداعيات الدولية الراهنة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة ودون تأثر بأي متغيرات خارجية، كما وجّه بتفعيل منظومة رقابة متكاملة بالكاميرات على المخازن والمنشآت الصحية، لضمان إحكام المتابعة وتعزيز الحوكمة.

كما تابع رئيس الهيئة مؤشرات الأداء المالي والإيرادات المحققة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، مؤكدًا أهمية استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يعكس كفاءة التشغيل وحسن استغلال الموارد. ووافق على زيادة أسرة الرعايات المركزة، والتوسع في خدمات الأشعة المتقدمة، إلى جانب التوجيه بالتعاون مع الخبراء الدوليين وتعظيم الاستفادة من الكفاءات الطبية المتميزة، بما يسهم في تعزيز الإيرادات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وشملت الجولة تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، إلى جانب مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، حيث قام رئيس الهيئة بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية، وصالات الغسيل الكُلوي، للاطمئنان على انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة، اطمأن الدكتور أحمد السبكي على رفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الصحية، واستمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدًا أهمية الاستجابة الفورية لملاحظاتهم والعمل على تحسين تجربة المريض بشكل مستمر.

كما راجع رئيس الهيئة انتظام التسجيل الإلكتروني للمرضى، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، وتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى، وتعزيز نظم المراجعة الداخلية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي غرفة إدارة الأزمات بمجمع الإسماعيلية الطبي، والتي ترتبط إلكترونيًا بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا جاهزية منظومة المتابعة اللحظية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية استمرار انعقاد غرف إدارة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الغرفة المركزية للأزمات بوزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، إلى جانب تكثيف المرور الميداني اليومي على المنشآت الصحية، بما يضمن الجاهزية الكاملة خلال فترة الاحتفالات.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات إقليم القناة نجحت في تقديم ما يقرب من 70 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، من بينها أكثر من 450 ألف عملية وجراحة، إلى جانب استحداث العديد من الخدمات الطبية المتقدمة، بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الصحية، ويعزز ثقة المواطنين في جودة الخدمات المقدمة.

وأكد أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتأمين الطبي بكفاءة عالية، بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين، في إطار رؤية الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، عدد من قيادات الهيئة وقيادات فرع الهيئة بالإسماعيلية.

هيئة الرعاية الصحية عيد الفطر المبارك إقليم القناة قيادات فرع الهيئة بالإسماعيلية النجاحات المحققة المريض المستلزمات الطبية التداعيات الدولية الإسماعيلية الرعايات المركزة الغسيل الكُلوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

خبير دولي: دعوة مصر لتفعيل الدفاع العربي المشترك بعد الاعتداء على سوريا تمس أمن الجميع

خطة عاجلة| ترامب يحدد إطارا زمنيا قصيرا لإنهاء حرب إيران.. ماذا يحدث؟

بالصور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد