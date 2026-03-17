الرعاية الصحية: توسيع الحزم الخدمية المتخصصة للأطفال يعكس تطوير الخدمات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تدشين خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي للأطفال ضمن منظومة العيادات الخارجية بمستشفى القنطرة غرب المركزي بمحافظة الإسماعيلية، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الرعاية التخصصية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة داخل منشآتها الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التوسع في الحزم الخدمية المتخصصة للأطفال يأتي في إطار حرص الهيئة على إتاحة خدمات صحية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا وذات الطبيعة الجغرافية الخاصة مثل القنطرة غرب، بما يسهم في تقريب الخدمة وتحسين تجربة المنتفعين.

إتاحة خدمات تأهيلية متخصصة

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن تجهيز وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي للأطفال يأتي بهدف إتاحة خدمات تأهيلية متخصصة داخل نطاق المحافظة، بما يدعم جودة الرعاية الصحية المقدمة ويعزز من كفاءة الخدمات داخل المنشآت التابعة للهيئة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتوسيع نطاق خدمات التأهيل المتخصص وإدراجها ضمن الحزم الخدمية المقدمة، بما يضمن تقديم رعاية متكاملة للأطفال وتحقيق أفضل نتائج علاجية.

وأكدت الهيئة أن الوحدة تم تجهيزها ببنية تحتية علاجية متكاملة مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتعمل وفق بروتوكولات طبية حديثة، بما يضمن تقديم خدمات دقيقة وآمنة تتناسب مع طبيعة كل حالة.

خدمات وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي للأطفال

وتقدم وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي للأطفال حزمة متكاملة من البرامج العلاجية، تشمل تأهيل حالات الشلل الدماغي وإصابات الضفيرة العصبية، وتصحيح الانحرافات القوامية وتشوهات العمود الفقري، إلى جانب برامج التأهيل بعد الجراحات وتأهيل الإصابات الرياضية، بما يدعم تحسين الأداء الحركي والعودة الآمنة للأنشطة اليومية.

وأشارت الهيئة إلى أن الوحدة تُدار بواسطة فرق طبية مؤهلة من أخصائيي العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، تم تدريبهم وفق أحدث المعايير والممارسات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات متميزة تراعي الاحتياجات الفردية لكل طفل.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تدشين هذه الخدمات بمستشفى القنطرة غرب المركزي يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية المقدمة، ويسهم في توفير خدمات تأهيلية متخصصة ضمن نطاق جغرافي قريب من المنتفعين، بما يعزز كفاءة وجودة الرعاية الصحية.