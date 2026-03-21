وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أنهم لن يتوقفوا حتى تحقيق جميع أهداف الحرب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي ظل التصعيد المستمر والتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، تتزايد التصريحات الأمريكية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من الصراع مع إيران، وسط تأكيدات على قرب تحقيق الأهداف المعلنة.

وفي هذا الصدد، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن تستغرق عملية إنهاء الحرب مع إيران فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، مشيرة إلى أن هذه المدة دخلت بالفعل أسبوعها الثالث.

وأوضحت ليفيت، في بيان صدر اليوم السبت، أن ترامب يركز بشكل كامل على هدف أساسي يتمثل في تحقيق "نصر شامل وكامل" في هذه الحرب، مؤكدة أن جميع التحركات الحالية تنطلق من هذا التوجه.

من جانبه، صرح ترامب عبر منصة تروث سوشيال بأن الولايات المتحدة باتت قريبة للغاية من تحقيق أهدافها في المواجهة مع إيران، مؤكدا أن التقدم المحرز يدفع الإدارة إلى دراسة تقليص حجم العمليات العسكرية الكبيرة التي تنفذها في الشرق الأوسط، خاصة تلك المرتبطة بالنظام الإيراني.

وبين ترامب أن الأهداف الرئيسية لهذه الحرب تشمل تقليص القدرات الصاروخية الإيرانية، وتدمير بنيتها الصناعية الدفاعية، وإنهاء قدراتها البحرية والجوية، بالإضافة إلى منعها بشكل تام من الاقتراب من امتلاك أي قدرة نووية.



