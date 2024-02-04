الشناوي يعود من ألمانيا بعد خضوعه لجراحة عاجلة

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عقب عودته من رحلة علاجية في ألمانيا.

وتعرض الشناوي لإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته بمنافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، مما استدعى سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، قبل عودته للأراضي المصرية لاستكمال مرحلة التأهيل.

وكان المنتخب المصري خرج من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد هزيمته في دور الـ16 بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وذلك بعد تعادل المنتخبين في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1 / 1.