لوك جديد.. لقاء الخميسي تثير الجدل بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها رفقة صديقها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتألقت لقاء الخميسي، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت لقاء الخميسي، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت اللون الأحمر الناعم للشفاه.

كما اختارت لقاء الخميسي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صورة لقاء الخميسي