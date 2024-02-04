الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن تراجع الزمالك عن ضم أحد اللاعبين السوريين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب عمر ربيع ياسين من خلال حسابه الشخصي على “إكس”: "رسميا الزمالك يتراجع عن ضم السوري محمود الأسود لاعب الكرامة السوري ".

قرارات اتحاد الكرة اليوم

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، ما يلي:

- توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

- الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.