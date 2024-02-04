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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر الشباب الإيبارشي بسمالوط| صور

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس

تفقد اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الشباب بالإيبارشية، تحت شعار "الشباب وإدارة الأزمات"، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

يقام المؤتمر تحت إشراف لجنة الشباب بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة يواقيم، في الفترة من الرابع، وحتى السابع من الشهر الجاري، بحضور الأب رالف طنجر اللعازري، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات.

وأجرى نيافة المطران حوارًا مفتوحًا مع الحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية دور الشباب، لخدمة الكنيسة، مستعمًا إلى جميع آرائهم، ومقترحاتهم.

وألقى الأب رالف طنجر اللعازري محاضرات اليوم الأول حول "الرفض والفساد الأخلاقي والاجتماعي وأحلام اليقظة والانهيار وتبلد المشاعر".

وفي سياق متصل، تفقد الأنبا باسيليوس جميع أقسام المبنى الخدمي، لتوفير سبل الراحة، أمام شباب المؤتمر.

الأنبا باسيليوس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي الكنيسة المؤتمر الشباب

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