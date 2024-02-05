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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تعلن جداول الفصل الدراسي الثاني.. وموعد نتيجة التيرم الأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من إعداد جداول الفصل الدراسي الثاني وتم إعلانه للطلاب استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف عميد حقوق عين شمس، أن نتيجة الفصل الدراسي الاول ستعلن في مطلع شهر مارس القادم، علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني.

وأكد عدد من عمداء الكليات المختلفة أنه تم إعداد جداول الفصل الدراسي الاول وسيتم إعلانها علي الطلاب خلال يومين بحد أقصي استعدادًا للترم الثاني.
 

وتواصل عدد من الجامعات إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني علي مواقعها الرسمية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.
 

ويستعرض موقع صدي البلد، الخريطة للعام الجامعى الجاري 2023 -2024 بداية الفصل الدراسي الثاني.

موعد الفصل الدراسي الثاني  

كشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023 /2024 ، بدء العام الدراسي 30 سبتمبر وينتهى فى يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا لطبيعة الدراسة في كل كلية.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 

وبدأ العام الجامعي  30 سبتمبر 2023 ويستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى الدراسة فى الخميس 25 يناير 2024 وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 

 

 

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