عجلة الحياة يجب أن تتحرك.. هيفاء وهبي: أجلت شغل كتير تضامنا مع غزة

علقت الفنانة هيفاء وهبي، على الأوضاع في قطاع غزة، قائله: "قلوبنا مع الفلسطينيين".

وقالت هيفاء وهبي، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "بسبب حرب غزة أجلت شغل كتير تضامنا معهم"، لافته: "عجلة الحياة يجب أن تتحرك، وأن تواصل عملها لكن بهدوء في ظل الأجواء الراهنة وقلوبنا معهم وصلواتنا ليهم".

وأضافت: "أنا عندي طاقة كبيرة الفترة دي وعايزة أعمل حاجات كتير وحاسة نفسي نشيطة والناس بتحب نشاطي"، موضحه أنها تتأنى في اختيار أعمالها الدرامية، وتشعر بالرغبة في المشاركة في دراما رمضان بشرط وجود نص يناسبنها.

وأشارت إلى أنها تواصل حاليا تصوير فيلم مصري لبناني مشترك، مضيفه: "أنا مبخليش حاجة تضايقني ومحدش قدر يضايق هيفاء أبدا أنا أضايق ألف والحق مهما تأخر بيوصل لأصحابه".

وعلقت على التحفظ على أموال مدير أعمالها محمد وزيري، قائله: "ربنا بياخدلي حقي وأنا مش هقف عند أشخاص سرقوني والأمور القضائية أتركها للقضاء، وأؤمن بالقضاء المصري".





