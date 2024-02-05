تجديد حبس مدير بنك تعدّى بالضرب على طبيب بمستشفى المطرية العام

قرّرت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس مدير بنك 15 يوماً علي ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدي علي طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بعد مشادة بينهما.

البداية..

عندما تعدّى مدير بنك على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بعد مشادة بينهما لرفضه دخول زوجة الأول لزيارة والدتها بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية .

وتبلغ لقسم شرطة المطرية من مستشفي المطرية العام بضبط شخص سن 38 يعمل مدير إدارة في بنك شهير ومقيم «مدينة نصر أول»، لقيامه بالتعدي بالضرب علي طبيب بقسم الاستقبال إحداث إصابته بنزيف بالمخ وخلع بالكتف.

وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين زوجة المتهم والطبيب لمنعها من زيارة والدتها لانتهاء مواعيد الزيارة، وتم اقتياد المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .