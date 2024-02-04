النمر.. تفاصيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في الجمالية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة "النمر"، لاتهامه بإنهاء حياة عامل في الجمالية بسبب خلافات بينهما لجلسة 3 أبريل المقبل.

ظفر به حتى طعنه

وجاء في أمر إحالة لمتهم "آدم . هـ"، بأنه في 19 مايو 2023 بدائرة قسم الجمالية بالقاهرة، قتل المجني عليه"إسلام . س"عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض وتوجه إلى حيث أيقن تواجده وما أن ظفر به حتى طعنه بالسلاح الأبيض قاصدا قتله.

البداية ..

تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه والمتهم بالمنطقة، وتطورت حتى سدد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه في القلب، أسفرت عن وفاته، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.