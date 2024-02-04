13 لفافة وميزان حساس.. تفاصيل الحكم بالمشدد على ديلر الهيروين بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه؛ لإدانته بترويج مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة البساتين.

فرد خرطوش دون ذخيرة

جاء في أمر الإحالة، أن المتهم يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين، فضلًا عن إحرازه سلاحا ناريا وذخيرة حية دون ترخيص.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عثر بحوزته، بين طيات ملابسه، على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش خال من الذخيرة، وطلقة خرطوش، وكيس بلاستيك شفاف اللون، بداخله 13 لفافة ورقية، بداخل كل منها كمية من جوهر الهيروين المخدر، وميزان حساس إلكتروني.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المسحوق المضبوط، يحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت اللفافات 50 جراما.