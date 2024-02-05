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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

صدى البلد

تعد الايرفراير الأكثر انتشارا خلال الفترة الحالية وذلك توفيرا للزيت كما أنها تجعلك تعتمد علي الأكل الصحي. 

وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء طريقة لعمل الأكلات المختلفة بدون زيت بطريقة الايرىفراير وذلك من خلال فرن البوتجاز. 

وقالت شيرين إن فرن البوتجاز عند تشغيل المروحة يقوم بنفس دور الاير فراير أو القلاية الهوائية.

ونصحت بتقطيع البطاطس والدجاج البانية وتتبيله بالبقسماط ثم رشه بالزيت  ثم وضعه علي شبكة الفرن دون صنية وتشغيل الفرن والمروحة.

 

أما عن البطاطس كل ما عليك سوى تسخين الصاج جيدا ثم رش معلقة ونص زيت علي البطاطس ووضعها علي الصاج الساخن وانظري النتيجة المبهرة. 

الدجاج البانية البطاطس بطاطس سلامة الغذاء طريقة عمل البانيه

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