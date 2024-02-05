عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بدء الجلسة.. ماذا فعلت مافيا العمرانية لإنهاء حياة شاب لسرقة أمواله

صدى البلد

 تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، محاكمة 9 متهمين بإنهاء حياة شخص لسرقة أموال سحبها والده من ماكينة صراف آلى بالعمرانية.

تجديد حبس مدير بنك تعدّى بالضرب على طبيب بمستشفى المطرية العام

13 لفافة وميزان حساس.. تفاصيل الحكم بالمشدد على ديلر الهيروين بالبساتين


وجاءت التحقيقات فى القضية رقم 16061 جنايات العمرانية لسنة 2013، أن المتهمين الـ 9 تعقبوا "م. م" بعدما سحب أموالا من ماكينة سحب أموال، وذهبوا خلفه لسرقته، وكان مع الرجل ابنه "ياسر. م"، وفى مكان ما استل أحد المتهمين بندقية آلية ووجهها في وجه الرجل وابنه وطالبوهما بالنزول من السيارة التى كانا يستقلانها وعندما اعترضا لابن أطلق عليه حائز السلاح النار وأرداه قتيلا وفر وباقى المتهمين معه، كما ووجه للمتهمين الـ 9  تهمة وضع خطط إجرامية لمراقبة عملاء أحد البنوك أثناء سحبهم الأموال من ماكينات الصراف الآلى، واستيقافهم لسرقتهم ومنيعترض يقتلونه. 


وجهت النيابة لـ8 من المتهمين، تهمة قتل المجني عليه"ياسر. م" عمدا مع سبق الإصرار و للمتهم التاسع تهمة مراقبة عملاء البنك أثناء سحبهم المبالغ من الماكينة، حيث اختار المتهم التاسع ضحيته وهو "م. م" لسحبه مبلغ ماليا كبيرا وتتبعه وأمد باقي المتهمين بالمعلومات الكافية بأوصافه وعندما تمكن المتهمون من الوصول للمجني عليه اعترضوا طريقه، وأجبروه علي التوقف والنزول من السيارة تحت تهديد الأسلحة النارية، وعندما اعترض ابنه قتلوه وسرقوا المبلغ المالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

أفعال مُحرّمة في العشر الأواخر من شهر رجب.. احذرها خلال الـ6 أيام المقبلة

11 صفقة للزمالك.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة من العيار الثقيل |فيديو

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

موضوعات متعلقة

تجديد حبس مدير بنك تعدّى بالضرب على طبيب بمستشفى المطرية العام

13 لفافة وميزان حساس.. تفاصيل الحكم بالمشدد على ديلر الهيروين بالبساتين

النمر.. تفاصيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في الجمالية

أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب بشركة النيل الاستهلاكية وآخرين.. الخميس

هنفرش بضاعتنا وهنبيع .. جناية علنية في المرج

مدريتش بنفسي بعد الكلمة دي .. جريمة سواق توك توك في أوسيم

قرار عاجل ضد مستريح التطبيقات الإلكترونية في القاهرة

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

ترشيحاتنا

إعلام أمريكي: بايدن سب نتنياهو بعبارة نابية في محادثات مغلقة| ماذا قال؟

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21

وزير النقل: توطين صناعة الأتوبيسات في مصر بالتعاون مع شركة النصر للسيارات

عبدالغفار: إطلاق النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

استبدال نتنياهو.. الكشف عن مخطط انقلابي في إسرائيل| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورها في العمليات.. طبيب ريهام سعيد يثير الجدل بمقطع فيديو| شاهد

مع بداية الدراسة.. طبيب يوضح طرق الحفاظ على صحة الأطفال

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

اجتماع عاصف لتهدئة الجماهير|هل يستكمل نجم الأهلي مهمة فيتوريا؟.. و«بوركينا فاسو» أولى مباريات المنتخب

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ