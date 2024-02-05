قبل بدء الجلسة.. ماذا فعلت مافيا العمرانية لإنهاء حياة شاب لسرقة أمواله

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، محاكمة 9 متهمين بإنهاء حياة شخص لسرقة أموال سحبها والده من ماكينة صراف آلى بالعمرانية.



وجاءت التحقيقات فى القضية رقم 16061 جنايات العمرانية لسنة 2013، أن المتهمين الـ 9 تعقبوا "م. م" بعدما سحب أموالا من ماكينة سحب أموال، وذهبوا خلفه لسرقته، وكان مع الرجل ابنه "ياسر. م"، وفى مكان ما استل أحد المتهمين بندقية آلية ووجهها في وجه الرجل وابنه وطالبوهما بالنزول من السيارة التى كانا يستقلانها وعندما اعترضا لابن أطلق عليه حائز السلاح النار وأرداه قتيلا وفر وباقى المتهمين معه، كما ووجه للمتهمين الـ 9 تهمة وضع خطط إجرامية لمراقبة عملاء أحد البنوك أثناء سحبهم الأموال من ماكينات الصراف الآلى، واستيقافهم لسرقتهم ومنيعترض يقتلونه.



وجهت النيابة لـ8 من المتهمين، تهمة قتل المجني عليه"ياسر. م" عمدا مع سبق الإصرار و للمتهم التاسع تهمة مراقبة عملاء البنك أثناء سحبهم المبالغ من الماكينة، حيث اختار المتهم التاسع ضحيته وهو "م. م" لسحبه مبلغ ماليا كبيرا وتتبعه وأمد باقي المتهمين بالمعلومات الكافية بأوصافه وعندما تمكن المتهمون من الوصول للمجني عليه اعترضوا طريقه، وأجبروه علي التوقف والنزول من السيارة تحت تهديد الأسلحة النارية، وعندما اعترض ابنه قتلوه وسرقوا المبلغ المالي