الحوثيون يتوعدون إيطاليا إذا شاركت في هجمات ضد اليمن

كشف مسؤول كبير من الحوثيين اليمنيين في مقابلة نشرت اليوم، الاثنين، أن إيطاليا ستصبح هدفا إذا شاركت في هجمات ضد اليمن.

وقال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، لصحيفة "لا ريبوبليكا" إن إيطاليا يجب أن تكون محايدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأن تضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة.

وأكد علي الحوثي أن هذا سيكون السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وقالت إيطاليا يوم الجمعة إنها ستوفر للأدميرال قيادة مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر انضمت إليها لحماية السفن من هجمات ميليشيا الحوثي اليمنية.

قال رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن ولاية البعثة، التي سيتم إطلاقها في منتصف فبراير، ستكون حماية السفن التجارية واعتراض الهجمات، ولكن ليس المشاركة في الضربات ضد الحوثيين.