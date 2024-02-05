استشاري حساسية ومناعة يوضح خطورة فيروس "الروتا" على الأطفال الرضع|فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة، إن فيروس "الروتا" قديم ، وينتشر في فصل الشتاء، يصيب جميع الأعمار، الأطفال و الرضع وكبار السن، ولكنه يكون أشد خطورة على الطفل الرضيع.

أعراض فيروس “ الروتا”

وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أعراض "الروتا" عند الكبار ، تكون :الإسهال أو القيء وآلام في البطن و حرارة متوسطة.



وأشار أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة إلى، أن الطفل الرضيع عندما يصاب بفيروس "الروتا"، يصل الأمر إلى دخوله في "نزلة معوية حادة" تؤدي إلى جفاف شديد في جسم الطفل، و الأعراض:" ارتفاع حرارة، قئ، إسهال مائى"