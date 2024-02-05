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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 ملايين زائر.. قصور الثقافة تكشف سر الإقبال على معرض الكتاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال طارق الطاهر، عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة، إنه قبل افتتاح معرض الكتاب هذا العام كان هناك تخوف من أسعار الكتب فى أن ينعكس على عدد الزوار، ولكن مع الساعات الأولي له هذا التخوف تم تبديده تماما.

وأضاف طارق الطاهر، عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا الأمر يرجع أن هناك جناحين بالمعرض وهم جناح هيئة قصور الثقافة وجناح هيئة الكتاب يقومون بعمل جيد وتخفيضات كبيرة، موضحا أنهم ليسوا متشابهين ولكنهم يكملون بعضهم بشكل أو بأخر.

وتابع طارق الطاهر، عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة، أن سر الإقبال الكبير على معرض الكتاب هذا العام بـ4 ملايين زائر، هو الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة الثقافة، والتي لا تقتصر فقط على تقديم العناوين، ولكن الأنشطة المختلفة وهي عوامل جذب كبيرة للأسرة المصرية.

طارق الطاهر هيئة قصور الثقافة معرض الكتاب جناح هيئة قصور الثقافة جناح هيئة الكتاب

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