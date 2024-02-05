الزمالك حسم الأمر.. هل ينتقل أحمد سيد زيزو إلى الدوري السعودي؟

هل يرحل زيزو عن الزمالك؟ ارتبط اسم أحمد سيد زيزو نجم الفارس الأبيض بالانتقال إلى الدوري السعودي مؤخرا، خاصة بعد تدعيم صفوف الأبيض بالعديد من الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وارتبط اسم زيزو بالانتقال إلى الشباب السعودي بعدما قدم أداءً مبهرًا مع الزمالك خلال السنوات الماضية.

ووفقا للتقارير السعودية، يسعى فريق الشباب لإجراء إصلاح شامل في صفوفه، بالأخص أنه يحتل المركز الـ11، بفارق 4 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

عرض الشباب السعودي لزيزو

كشف الإعلامي أحمد شوبير مؤخرا عن تفاصيل جديدة، في مفاوضات نادي الشباب السعودي، لضم أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شوبير في برنامج ملعب أون تايم المذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "مصدر داخل الزمالك أكدلي أن هناك رغبة بالفعل من نادي الشباب لضم زيزو، ولكن لم يصل حتى الآن وفد من قبل النادي السعودي للتفاوض رسميًا من أجل ضم اللاعب".

وواصل شوبير: "الشباب رفع عرضه مؤخرًا إلى 6 ملايين دولار، ولكن الزمالك رفض هذا العرض".

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن رغبة نادي الشباب السعودي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

وحسم أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، الجدل حول بيع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول، لصالح نادي الشباب السعودي، مشددا على أن الأمر حُسم وتم رفض العرض.

وقال «سالم» خلال تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «العرض المادي المقدم من نادي الشباب السعودي جرى رفضه، لأنه لا يليق بلاعب بحجم وإمكانات زيزو، الذي يعتبر نجم الفريق الأول».

وتابع: «أحمد زيزو أحد الركائز الأساسية في الزمالك ولن يتم بيعه إلا إذا كان هناك عرض مادي مغري وكبير، وهو ما لم يتوفر في عرض نادي الشباب السعودي».

يذكر أن فريق الزمالك، يواصل تدريباته حاليا تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري، في الجولة 13 لمسابقة دوري NILE.