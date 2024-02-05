رئيس الوزراء العراقي: نرفض الأعمال أحادية الجانب من أي دولة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رفض العراق لأي أعمال أحادية الجانب تقوم بها أية دولة، لافتًا إلى أن العراق أثبت حرصه على مبدأ حسن الجوار وإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة.

وحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي أكبر أحمديان.

وأكد السوداني خلال اللقاء، "رفض العراق أي أعمال أحادية الجانب تقوم بها أية دولة، بما يتنافى والمبادئ الدولية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة"، مشدداً على أن "الحكومة العراقية أثبتت حرصها على مبدأ حسن الجوار وإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة ودول العالم، لكنّها بالوقت ذاته لا تجامل على حساب سيادة العراق وأمنه".

وأشار إلى أن "العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة من أجل حفظ الاستقرار، وتحقيق التهدئة، بما يصب في المصلحة المشتركة لمختلف شعوب المنطقة".

من جهته، أكد أحمديان "التزام إيران بأمن العراق واستقراره، وحرصها على مواصلة العمل طبقاً للاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران بما يحفظ أمن البلدين الجارين".