لم تتأثر بالصراع في غزة.. وكالة فيتش تبقي تصنيف السعودية عند A+

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إبقاء تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ حسبما أفادت وسائل اعلام سعودية. وذكرت "فيتش"، أن السعودية لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن من الصراع في غزة، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع؛ وفقا ل "العربية".

وأوضحت الوكالة العالمية أن تصنيف السعودية يعكس قوتها المالية الخارجية، حيث إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والأصول الأجنبية الصافية للدولة أعلى بكثير من متوسط التصنيفين A و AA، إلى جانب وجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام؛ بحسب "سبق" السعودية.

والسعودية حاصلة على تصنيف عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز غلوبال.