هوبكنز عن كتاب الأطفال يسألون الإمام: رائع.. ونحتاج مثله للكبار.. صور

زار جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "يونيسيف"، اليوم الاثنين، جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث كان في استقباله أعضاء اللجنة التنفيذية للجناح.

وأعرب "هوبكنز"، عن سعادته بزيارة الجناح، مشيدا بجهود الأزهر الشريف، قائلا: "دائما ما أشعر بسعادة بالغة بزيارة جناح الأزهر في معرض الكتاب، الذي يحظى بحضور جماهيري كبير"، مؤكدا إعجابه الشديد بكتاب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر «الأطفال يسألون الإمام»، وفكرته في الرد على الأسئلة التي تدور في ذهن الأطفال، وخاصة سؤال «أين الله؟»، موضحا أن الكبار أيضا في حاجة ملحة لمثل هذا الكتاب الرائع.

وحرص "هوبكنز"، على مداعبة الأطفال المتواجدين في جناح الأزهر الشريف، وتبادل معهم الحديث حول هواياتهم المفضلة، وعن حبهم للقراءة، والأنشطة التي يحرصون على ممارستها، كما التقط معهم العديد من الصور في ركن الأطفال ومجلة نور، كما زار ركن الطلاب الوافدين، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، وركن المخطوطات.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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